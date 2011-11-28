Результаты 18-го тура Чемпионата Украины по футболу
Без ничьих, 24 гола, 5 пенальти
Завершился 18-й тур Чемпионата Украины по футболу
Александрия - Заря 1:0 (Таргамадзе 17)
Карпаты - Шахтер 0:5 (Коста 24 пен., Фернандиньо 58 пен., Селезнев 63, 65, Мхитарян 75)
Арсенал - Черноморец 0:1 (Балашов 3 пен.)
Напомним, что ранее сыграли ...
Оболонь - Динамо 0:1 (Ярмоленко 19)
Кривбасс - Ильичевец 2:0 (Бартулович 64, Еслинек 74)
Волынь - Днепр 1:2 (Фрейтас 47 - Калинич 32, 38)
Металлург - Ворскла 6:3 (Пиззелли 10, 64, Морозюк 28, Воловик 40 пен., Траоре 57, 90+3 - Безус 26, Янузи 45 пен., Оберемко 74)
Металлист - Таврия 2:0 (Девич 15 пен., Эдмар 90+2)
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Игры 19-го тура назначены на:
2 декабря
17:00 Шахтер (45) - Арсенал (27)
3 декабря
13:30 Заря (12)- Оболонь (8)
16:00 Таврия (24) - Александрия (14)
18:30 Черноморец (21) - Кривбасс (28)
4 декабря
13:00 Ильичевец (17) - Днепр (30)
15:30 Ворскла (23) - Карпаты (15)
19:30 Металлист (41) - Волынь (19)
5 декабря
19:30 Динамо (46) - Металлург (26)