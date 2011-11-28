Результаты 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

Без ничьих, 24 гола, 5 пенальти

Завершился 18-й тур Чемпионата Украины по футболу Александрия - Заря 1:0 (Таргамадзе 17) Карпаты - Шахтер 0:5 (Коста 24 пен., Фернандиньо 58 пен., Селезнев 63, 65, Мхитарян 75) Арсенал - Черноморец 0:1 (Балашов 3 пен.) Напомним, что ранее сыграли ... Оболонь - Динамо 0:1 (Ярмоленко 19) Кривбасс - Ильичевец 2:0 (Бартулович 64, Еслинек 74) Волынь - Днепр 1:2 (Фрейтас 47 - Калинич 32, 38) Металлург - Ворскла 6:3 (Пиззелли 10, 64, Морозюк 28, Воловик 40 пен., Траоре 57, 90+3 - Безус 26, Янузи 45 пен., Оберемко 74) Металлист - Таврия 2:0 (Девич 15 пен., Эдмар 90+2) *** Игры 19-го тура назначены на: 2 декабря 17:00 Шахтер (45) - Арсенал (27) 3 декабря 13:30 Заря (12)- Оболонь (8) 16:00 Таврия (24) - Александрия (14) 18:30 Черноморец (21) - Кривбасс (28) 4 декабря 13:00 Ильичевец (17) - Днепр (30) 15:30 Ворскла (23) - Карпаты (15) 19:30 Металлист (41) - Волынь (19) 5 декабря 19:30 Динамо (46) - Металлург (26)

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