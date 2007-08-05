Реал хочет купить звезд Челси оптом

Чемпион Испании "Реал" сделал неожиданное предложение лондонскому "Челси", объявив о готовности заплатить 42 миллиона евро за двух звезд английского клуба - Арьена Роббена и Михаэля Баллака. Переговоры по поводу перехода голландца продолжаются уже несколько недель, а немцем "Реал" заинтересовался недавно, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

Информация о том, что Роббен договорился с "Реалом" об условиях личного контракта, появилась еще в начале июля. Однако главный тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что не хотел бы расставаться с голландцем, и владелец клуба Роман Абрамович отказался продавать полузащитника. Тем не менее, Роббен решил не подписывать новый контракт, и ситуация с ним остается неясной.

Что касается Баллака, отыгравшего в "Челси" всего один сезон, то Моуринью недоволен его игрой и не возражает против ухода капитана сборной Германии из клуба. В то же время новый наставник "Реала" Бернд Шустер заинтересован в покупке Баллака.

Летнее трансферное окно в Европе открыто до 31 августа включительно, несмотря на то, что большинство национальных чемпионатов стартуют раньше этого срока.