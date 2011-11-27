«Шахтер» разгромил «Карпаты»

Донецкий "Шахтёр" деклассировал на выезде львовские "Карпаты" в матче 18-го тура украинской премьер-лиги со счётом 5:0, сообщает Gazeta.ua

В первом тайме "Шахтёр" реализовал пенальти в исполнении Дугласа Косты за фол на Селезнёве. Во втором тайме "горняки" ещё раз отличились с "точки" — Фернандиньо переиграл вратаря "Карпат".

После этого гости ещё три раза огорчили львовских болельщиков. В течение трех минут счет до неприличного довел Селезнев, забив поочередно на 63 и 65 минутах. А контрольный выстрел на 74 минуте осуществил Мхитарян.

Украина. Премьер-лига

18-й тур

"Карпаты" (Львов) – "Шахтёр" (Донецк) – 0:5

Голы: Коста, 24, пен (0:1), Фернандиньо, 56, пен (0:2), Селезнёв, 63 (0:3), Селезнёв, 65 (0:4), Мхитарян, 74 (0:5)