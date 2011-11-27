Результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

Киевское дерби завершилось скромно

Завершился второй игровой день 18-го тура Чемпионата Украины по футболу Оболонь - Динамо 0:1 (Ярмоленко 19) Кривбасс - Ильичевец 2:0 (Бартулович 64, Еслинек 74) Волынь - Днепр 1:2 (Фрейтас 47 - Калинич 32, 38) Напомним, что ранее сыграли ... Металлург - Ворскла 6:3 (Пиззелли 10, 64, Морозюк 28, Воловик 40 пен., Траоре 57, 90+3 - Безус 26, Янузи 45 пен., Оберемко 74) Металлист - Таврия 2:0 (Девич 15 пен., Эдмар 90+2) ... а сегодня тур завершат 13:30 Александрия (11) - Заря (12) 16:00 Карпаты (15) - Шахтер (42) 17:30 Арсенал (27) - Черноморец (18)

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