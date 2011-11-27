Результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу
08:32, 27 ноября 2011Спорт
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Киевское дерби завершилось скромно
Завершился второй игровой день 18-го тура Чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Динамо 0:1 (Ярмоленко 19)
Кривбасс - Ильичевец 2:0 (Бартулович 64, Еслинек 74)
Волынь - Днепр 1:2 (Фрейтас 47 - Калинич 32, 38)
Напомним, что ранее сыграли ...
Металлург - Ворскла 6:3 (Пиззелли 10, 64, Морозюк 28, Воловик 40 пен., Траоре 57, 90+3 - Безус 26, Янузи 45 пен., Оберемко 74)
Металлист - Таврия 2:0 (Девич 15 пен., Эдмар 90+2)
... а сегодня тур завершат
13:30 Александрия (11) - Заря (12)
16:00 Карпаты (15) - Шахтер (42)
17:30 Арсенал (27) - Черноморец (18)
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