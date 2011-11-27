Лучшие футболисты Того погибли в автокатастрофе

В Того страшная дорожная авария унесла жизни шести игроков ведущего футбольного клуба страны, передает Associated Press.

Иницидент произошел, когда клуб "Этуаль Филант" направлялся в Сокоде на матч против местного клуба "Семасси". По предварительным данным, у автобуса спустило колесо, и водитель потерял управление.

Автобус на большой скорости опрокинулся в кювет и загорелся. Шесть футболистов погибли. Еще 28 пассажиров автобуса, включая футболистов, тренеров и руководителей клуба, получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в военный госпиталь в столице Того Ломе.

Столичный клуб "Этуаль Филант" - семикратный победитель национальной лиги Того.

Год назад, замечает РосБизнесКонсалтинг, автобус в национальной сборной Того был обстрелян на пути в Анголу для участия в Кубке африканских наций. Тогда погибли пресс-секретарь команды, водитель автобуса и помощник тренера, а несколько футболистов получили серьезные ранения.

