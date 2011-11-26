Результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу
09:59, 26 ноября 2011Спорт
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"Хоккейный" счет и выигрыш вдесятером
Сыграны первые матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлург - Ворскла 6:3 (Пиззелли 10, 64, Морозюк 28, Воловик 40 пен., Траоре 57, 90+3 - Безус 26, Янузі 45 пен., Оберемко 74)
Металлист - Таврия 2:0 (Девич 15 пен., Эдмар 90+2). С 54-й минуты Металлист играл вдесятером после второй желтой карточки у Папа Гуйе.
Сегодня тур продолжат...
14.00 Оболонь (8) - Динамо (43)
17.30 Кривбасс (25) - Ильичевец (17)
19.30 Волынь (19) - Днепр (27)
... и завтра завершат
13:30 Александрия (11) - Заря (12)
16:00 Карпаты (15) - Шахтер (42)
17:30 Арсенал (27) - Черноморец (18)
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