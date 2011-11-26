Результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

"Хоккейный" счет и выигрыш вдесятером

Сыграны первые матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу Металлург - Ворскла 6:3 (Пиззелли 10, 64, Морозюк 28, Воловик 40 пен., Траоре 57, 90+3 - Безус 26, Янузі 45 пен., Оберемко 74) Металлист - Таврия 2:0 (Девич 15 пен., Эдмар 90+2). С 54-й минуты Металлист играл вдесятером после второй желтой карточки у Папа Гуйе. Сегодня тур продолжат... 14.00 Оболонь (8) - Динамо (43) 17.30 Кривбасс (25) - Ильичевец (17) 19.30 Волынь (19) - Днепр (27) ... и завтра завершат 13:30 Александрия (11) - Заря (12) 16:00 Карпаты (15) - Шахтер (42) 17:30 Арсенал (27) - Черноморец (18)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter