Результаты матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

09:59, 26 ноября 2011
Спорт
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"Хоккейный" счет и выигрыш вдесятером

Сыграны первые матчи 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлург - Ворскла 6:3 (Пиззелли 10, 64, Морозюк 28, Воловик 40 пен., Траоре 57, 90+3 - Безус 26, Янузі 45 пен., Оберемко 74)

Металлист - Таврия 2:0 (Девич 15 пен., Эдмар 90+2). С 54-й минуты Металлист играл вдесятером после второй желтой карточки у Папа Гуйе.

Сегодня тур продолжат...

14.00 Оболонь (8) - Динамо (43)

17.30 Кривбасс (25) - Ильичевец (17)

19.30 Волынь (19) - Днепр (27)

... и завтра завершат

13:30 Александрия (11) - Заря (12)

16:00 Карпаты (15) - Шахтер (42)

17:30 Арсенал (27) - Черноморец (18)

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