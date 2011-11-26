Умер самый сильный человек планеты
01:08, 26 ноября 2011Спорт
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У Василия Алексеева было 80 мировых рекордов
Знаменитый штангист, двукратный олимпийский и многократный мировой чемпион по тяжелой атлетике в супертяжелом весе Василий Алексеев скончался в пятницу в клинике города Мюнхен (Германия).
69-летний Алексеев был госпитализирован из-за заболевания сердца.
Алексеев, которого называли "сильнейшим человеком на планете", добился выдающихся успехов в 1970-е годы, выиграв Олимпийские игры в Мюнхене и Монреале, чемпионаты мира (1970—1971, 1973—1975, 1977—1978) и установив около 80 мировых рекордов. Ему, в частности, принадлежит абсолютный рекорд в тяжелоатлетическом троеборье - 645 килограммов.
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