Умер самый сильный человек планеты

Знаменитый штангист, двукратный олимпийский и многократный мировой чемпион по тяжелой атлетике в супертяжелом весе Василий Алексеев скончался в пятницу в клинике города Мюнхен (Германия).

69-летний Алексеев был госпитализирован из-за заболевания сердца.



Алексеев, которого называли "сильнейшим человеком на планете", добился выдающихся успехов в 1970-е годы, выиграв Олимпийские игры в Мюнхене и Монреале, чемпионаты мира (1970—1971, 1973—1975, 1977—1978) и установив около 80 мировых рекордов. Ему, в частности, принадлежит абсолютный рекорд в тяжелоатлетическом троеборье - 645 килограммов.