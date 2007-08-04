Украина принимает 22-й чемпионат Европы по мотоболу

С 20 по 26 августа в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области пройдет 22-й чемпионат Европы по мотоболу - футболу на мотоциклах.

Как передает корреспондент УНИАН, заявки на участие в чемпионате подали Украина, Голландия, Германия, Франция, Литва, Россия, Беларусь.

Как сообщил журналистам губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ, комплекс в Хороле уже отремонтирован и обустроен. «Там проведен ремонт мототрека, стадиона и мест для зрителей»,- в частности, отметил губернатор.

20 августа организационный комитет будет встречать в «Борисполе» европейские команды. Каждой команде и гостям подарят брошюры о Полтавщине, канцелярские товары с логотипом к 70-й годовщине образования области, и другие сувениры.

Чемпионат начнется 21 августа в 18 часов.

Напомним, футбол на мотоциклах придумали в 1923 году французские циркачи. Первый чемпионат Европы по мотоболу состоялся в 1986 г. Ежегодно в соревнованиях принимают участие сборные семи стран: Украины, России, Франции, Голландии, Германии, Беларуси и Литвы.

Самым сильным в истории украинского мотобола клубом считают полтавский ”Вымпел”. В 1973 г. он стал чемпионом СССР, шесть раз завоевывал Кубок Украины.