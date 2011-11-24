Главный тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" Мирча Луческу попросил прощения у болельщиков за результаты команды в Лиге чемпионов сезона-2011/12. Луческу сказал, что в матче пятого тура группового этапа с португальским "Порту" (0:2) у его команды "ничего не получалось", сообщает официальный сайт УЕФА.

Луческу выразил мнение, что "Шахтер" по ходу встречи имел преимущество. "Если бы забили, все могло сложиться по-другому", - предположил тренер донецкой команды. Наставник украинского клуба добавил, что свою роль в итоговом результате сыграл крепкий характер игроков "Порту".

В матче "Шахтер" - "Порту" на 79-й минуте счет открыл футболист португальского клуба Халк, а на 90-й минуте Рэзван Рац из "Шахтера" забил мяч в свои ворота.

Благодаря этой победе "Порту" сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. За тур до конца группового этапа "Порту" занимает третье место в группе с семью очками. У кипрского АПОЭЛа - девять очков, у питерского "Зенита" - восемь очков, у "Шахтера" - два очка. В последнем туре "Порту" на своем поле примет "Зенит" и в случае победы выйдет в 1/8 финала.

Лента.ру