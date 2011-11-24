Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)
Завершился 5-й тур
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H
Группа E
Байер - Челси 2:1
Валенсия - Генк 7:0
После пяти туров: Байер - 9, Челси - 8 очков, Валенсия - 8, Генк - 2
Следующие игры 6 декабря: Челси - Валенсия, Генк - Байер
Группа F
Марсель - Олимпиакос 0:1
Арсенал - Боруссия 2:1
После пяти туров: Арсенал - 11 очков, Марсель - 7, Олимпиакос - 6, Боруссия - 4
Следующие игры 6 декабря: Олимпиакос - Арсенал, Боруссия - Марсель
Группа G
Зенит - АПОЭЛ 0:0
Шахтер - Порту 0:2
После пяти туров: АПОЭЛ - 9 очков, Зенит - 8, Порту - 7, Шахтер - 2
Следующие игры 6 декабря: АПОЭЛ - Шахтер, Порту - Зенит
Группа H
Милан - Барселона 2:3
БАТЭ - Виктория 0:1
После пяти туров: Барселона - 13 очков, Милан - 8, Виктория - 4, БАТЭ - 2
Следующие игры 6 декабря: Барселона - БАТЭ, Виктория - Милан