Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)

Завершился 5-й тур

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H Группа E Байер - Челси 2:1 Валенсия - Генк 7:0 После пяти туров: Байер - 9, Челси - 8 очков, Валенсия - 8, Генк - 2 Следующие игры 6 декабря: Челси - Валенсия, Генк - Байер Группа F Марсель - Олимпиакос 0:1 Арсенал - Боруссия 2:1 После пяти туров: Арсенал - 11 очков, Марсель - 7, Олимпиакос - 6, Боруссия - 4 Следующие игры 6 декабря: Олимпиакос - Арсенал, Боруссия - Марсель Группа G Зенит - АПОЭЛ 0:0 Шахтер - Порту 0:2 После пяти туров: АПОЭЛ - 9 очков, Зенит - 8, Порту - 7, Шахтер - 2 Следующие игры 6 декабря: АПОЭЛ - Шахтер, Порту - Зенит Группа H Милан - Барселона 2:3 БАТЭ - Виктория 0:1 После пяти туров: Барселона - 13 очков, Милан - 8, Виктория - 4, БАТЭ - 2 Следующие игры 6 декабря: Барселона - БАТЭ, Виктория - Милан

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