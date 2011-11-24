Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов (группы E-H)

06:11, 24 ноября 2011
Спорт
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Завершился 5-й тур

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах E-H

Группа E 

Байер - Челси 2:1

Валенсия - Генк 7:0

После пяти туров: Байер - 9, Челси - 8 очков, Валенсия - 8, Генк - 2

Следующие игры 6 декабря: Челси - Валенсия, Генк - Байер

Группа F 

Марсель - Олимпиакос 0:1

Арсенал - Боруссия 2:1

После пяти туров: Арсенал - 11 очков, Марсель - 7, Олимпиакос - 6, Боруссия - 4

Следующие игры 6 декабря: Олимпиакос - Арсенал, Боруссия - Марсель

Группа G 

Зенит - АПОЭЛ 0:0

Шахтер - Порту 0:2

После пяти туров: АПОЭЛ - 9 очков, Зенит - 8, Порту - 7, Шахтер - 2

Следующие игры 6 декабря: АПОЭЛ - Шахтер, Порту - Зенит

Группа H 

Милан - Барселона 2:3

БАТЭ - Виктория 0:1

После пяти туров: Барселона - 13 очков, Милан - 8, Виктория - 4, БАТЭ - 2

Следующие игры 6 декабря: Барселона - БАТЭ, Виктория - Милан

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