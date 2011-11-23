Украина улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Соседи - Гондурас и Румыния
23 ноября вышел обновленный рейтинг-список ФИФА национальных сборных. Сборная Украины второй месяц подряд улучшает свои позиции.
Благодаря ничьей с Германией и победе над Австрией "сине-желтые" занимают 55-ое место. Нашими соседями по рейтингу являются Гондурас (54) и Румыния (56).
А сохозяйка Евро-2012, сборная Польши, занимает 66-ое место. "Кадра" опустилась на две строки.
В верхушке рейтинга произошло лишь одно изменение. На пятое место поднялась Англия.
Рейтинг-лист национальных сборных ФИФА (23 ноября)
1 (1). Испания - 1564 балла
2 (2). Нидерланды - 1365
3 (3). Германия - 1345
4 (4). Уругвай - 1309
5 (7). Англия - 1173
6 (5). Бразилия - 1143
7 (8). Португалия - 1100
8 (12). Хорватия - 1091
9 (6). Италия - 1082
10 (10). Аргентина - 1067
11 (10). Дания - 1035
12 (13). Россия - 971
13 (16). Чили - 970
14 (8). Греция - 964
15 (15). Франция - 915
16 (18). Кот д`Ивуар - 912
17 (18). Швейцария - 898
18 (14). Швеция - 891
19 (17). Япония - 884
20 (22). Мексика - 866
...54 (57). Гондурас - 570
55 (58). УКРАИНА - 568
56 (55). Румыния - 562
...66 (64). Польша - 467
Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 21 декабря.