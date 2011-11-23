Украина улучшила позиции в рейтинге ФИФА

23 ноября вышел обновленный рейтинг-список ФИФА национальных сборных. Сборная Украины второй месяц подряд улучшает свои позиции.

Благодаря ничьей с Германией и победе над Австрией "сине-желтые" занимают 55-ое место. Нашими соседями по рейтингу являются Гондурас (54) и Румыния (56).

А сохозяйка Евро-2012, сборная Польши, занимает 66-ое место. "Кадра" опустилась на две строки.

В верхушке рейтинга произошло лишь одно изменение. На пятое место поднялась Англия.

Рейтинг-лист национальных сборных ФИФА (23 ноября)

1 (1). Испания - 1564 балла

2 (2). Нидерланды - 1365

3 (3). Германия - 1345

4 (4). Уругвай - 1309

5 (7). Англия - 1173

6 (5). Бразилия - 1143

7 (8). Португалия - 1100

8 (12). Хорватия - 1091

9 (6). Италия - 1082

10 (10). Аргентина - 1067

11 (10). Дания - 1035

12 (13). Россия - 971

13 (16). Чили - 970

14 (8). Греция - 964

15 (15). Франция - 915

16 (18). Кот д`Ивуар - 912

17 (18). Швейцария - 898

18 (14). Швеция - 891

19 (17). Япония - 884

20 (22). Мексика - 866

...54 (57). Гондурас - 570

55 (58). УКРАИНА - 568

56 (55). Румыния - 562

...66 (64). Польша - 467

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 21 декабря.

ТСН