Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)

Реал не потерял ни одного балла

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.



Группа А



Бавария - Вильярреал 3:1



Наполи - Манчестер Сити 2:1



После пяти туров: Бавария - 13 очков, Наполи - 8, Манчестер Сити - 7, Вильярреал - 0



Группа B



Трабзонспор - Интер 1:1



ЦСКА - Лилль 0:2



После пяти туров: Интер - 10 очков, Трабзонспор - 6, ЦСКА - 5, Лилль - 5



Группа C



МЮ - Бенфика 2:2



Оцелул - Базель 2:3



После пяти туров: Бенфика - 9 очков, МЮ - 9, Базель - 8, Оцелул - 0



Группа D



Лион - Аякс 0:0



Реал - Динамо Загреб 6:2 После пяти туров: Реал - 15 очков, Аякс - 8, Лион - 5, Динамо - 0 ***



Сегодня матчи 5-го тура в группах E-H.



Группа E. Байер (6) - Челси (8), Валенсия (5) - Генк (2)



Группа F. Марсель (7) - Олимпиакос (3), Арсенал (8) - Боруссия (4)



Группа G. Зенит (7) - АПОЭЛ (8), Шахтер (2) - Порту (4)



Группа H. Милан (8) - Барселона (10), БАТЭ (2) - Виктория (1)

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