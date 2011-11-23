Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)
Реал не потерял ни одного балла
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.
Группа А
Бавария - Вильярреал 3:1
Наполи - Манчестер Сити 2:1
После пяти туров: Бавария - 13 очков, Наполи - 8, Манчестер Сити - 7, Вильярреал - 0
Группа B
Трабзонспор - Интер 1:1
ЦСКА - Лилль 0:2
После пяти туров: Интер - 10 очков, Трабзонспор - 6, ЦСКА - 5, Лилль - 5
Группа C
МЮ - Бенфика 2:2
Оцелул - Базель 2:3
После пяти туров: Бенфика - 9 очков, МЮ - 9, Базель - 8, Оцелул - 0
Группа D
Лион - Аякс 0:0
Реал - Динамо Загреб 6:2
После пяти туров: Реал - 15 очков, Аякс - 8, Лион - 5, Динамо - 0
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Сегодня матчи 5-го тура в группах E-H.
Группа E. Байер (6) - Челси (8), Валенсия (5) - Генк (2)
Группа F. Марсель (7) - Олимпиакос (3), Арсенал (8) - Боруссия (4)
Группа G. Зенит (7) - АПОЭЛ (8), Шахтер (2) - Порту (4)
Группа H. Милан (8) - Барселона (10), БАТЭ (2) - Виктория (1)