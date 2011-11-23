Результаты матчей 5-го тура Лиги чемпионов (группы A-D)

06:12, 23 ноября 2011
Спорт
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Реал не потерял ни одного балла

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА в группах A-D.

Группа А

Бавария - Вильярреал 3:1

Наполи - Манчестер Сити 2:1

После пяти туров: Бавария - 13 очков, Наполи - 8, Манчестер Сити - 7, Вильярреал - 0

Группа B

Трабзонспор - Интер 1:1

ЦСКА - Лилль 0:2

После пяти туров: Интер - 10 очков, Трабзонспор - 6, ЦСКА - 5, Лилль - 5

Группа C

МЮ - Бенфика 2:2

Оцелул - Базель 2:3

После пяти туров: Бенфика - 9 очков, МЮ - 9, Базель - 8, Оцелул - 0

Группа D

Лион - Аякс 0:0

Реал - Динамо Загреб 6:2

После пяти туров: Реал - 15 очков, Аякс - 8, Лион - 5, Динамо - 0

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Сегодня матчи 5-го тура в группах E-H.

Группа E. Байер (6) - Челси (8), Валенсия (5) - Генк (2)

Группа F. Марсель (7) - Олимпиакос (3), Арсенал (8) - Боруссия (4)

Группа G. Зенит (7) - АПОЭЛ (8), Шахтер (2) - Порту (4)

Группа H. Милан (8) - Барселона (10), БАТЭ (2) - Виктория (1)

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