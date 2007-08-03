Милан увел бразильского вундеркинда из-под носа Челси (фото)

Действующий победитель Лиги чемпионов "Милан" подписал контракт с 17-летним плеймейкером бразильского "Интернасьонала" Алешандре Пато. Сумма трансфера за этого игрока составила 14,5 миллиона евро, сообщает Daily Mail. В официальных матчах за "Милан" Пато, которого сравнивают с нынешним лидером клуба Кака, сможет играть с 3 января 2008 года.

В прошлом месяце в составе молодежной сборной Бразилии Пато принял участие в чемпионате мира, который состоялся в Канаде, однако бразильская команда вылетела из розыгрыша на стадии 1/8 финала. По информации Reuters, борьбу за юного полузащитника "Милан" выиграл у "Интера", "Реала" и "Челси".

Приобретение Пато стало самым значительным трансфером "Милана" в нынешнее межсезонье. Ранее итальянский клуб претендовал на подписание контрактов с форвардами "Челси" Андреем Шевченко и Дидье Дрогба, а также с игроками "Барселоны" Роналдиньо и Самуэлем Это`О, однако все эти футболисты остались в своих командах.

После покупки бразильского плеймейкера "Милан" до окончания периода дозаявок (31 августа 2007 года) больше никаких покупок делать не планирует.

Лента.ру