Милан увел бразильского вундеркинда из-под носа Челси (фото)
Сумма трансфера - 14,5 миллиона евро
|Алешандре Пато. Фото с сайта Daily Mail
В прошлом месяце в составе молодежной сборной Бразилии Пато принял участие в чемпионате мира, который состоялся в Канаде, однако бразильская команда вылетела из розыгрыша на стадии 1/8 финала. По информации Reuters, борьбу за юного полузащитника "Милан" выиграл у "Интера", "Реала" и "Челси".
Приобретение Пато стало самым значительным трансфером "Милана" в нынешнее межсезонье. Ранее итальянский клуб претендовал на подписание контрактов с форвардами "Челси" Андреем Шевченко и Дидье Дрогба, а также с игроками "Барселоны" Роналдиньо и Самуэлем Это`О, однако все эти футболисты остались в своих командах.
После покупки бразильского плеймейкера "Милан" до окончания периода дозаявок (31 августа 2007 года) больше никаких покупок делать не планирует.