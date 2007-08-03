Какая нация самая сильная на планете?

В Ивано-Франковской области сегодня стартовал командный чемпионат мира за звание «Самая сильная нация планеты - 2007». Об этом сообщили на пресс-конференции организаторы богатырского многоборья.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие чемпионата состоялось в Ивано-Франковске на площади Шептицкого. По словам начальника главного управления по делам семьи, молодежи и спорта Ивано-Франковской облгосадминистрации Романа ВИРАСТЮКА, сегодня стронгмены будут соревноваться в пяти видах упражнений. На следующий день – также пять видов упражнений, но уже на горнолыжном комплексе «Буковель». 6 августа – финал, награждение победителей и закрытие соревнований.

В соревнованиях принимают участие восемь сильнейших команд мира: России, Литвы, Польши, Германии, Финляндии, Великобритании, США и Украины.

Среди стронгменов самые известные: украинец Василий ВИРАСТЮК, литовец Жадрунас САВИЦКАС, россиянин Михаил КОКЛЯЕВ – первая тройка последнего чемпионата мира. В состав украинской команды входят: Василий ВИРАСТЮК (капитан), Кирилл ЧУПРИНИН, Виктор ЮРЧЕНКО, Александр ПЕКАНОВ и Владимир МУРАВЛЁВ.

По словам Р.ВИРАСТЮКА, обычно, конкурентом номер один для украинцев становится сборная команда Литвы, трое атлетов которой входят в восьмерку самых сильных людей мира. Он также сообщил, что всего за три дня соревнований будет выполнено 17 видов упражнений.

Чемпионат проводится при активной поддержке Ивано-Франковской облгосадминистрации и городского совета. По словам первого заместителя председателя облгосадминистрации Андрея РОМАНЧУКА, проведение чемпионата в Прикарпатье будет способствовать туристическому и спортивному имиджу края во многих странах мира, ведь соревнования будут транслировать известные мировые телекомпании. Он также отметил, что развитие туристической отрасли - один из приоритетов в деятельности властей Прикарпатья.