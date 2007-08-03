Определились соперники ”Динамо” и ”Шахтера” в Лиге чемпионов

В пятницу, 3 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в ходе которой определились будущие соперники киевского Динамо и донецкого Шахтера.

Чемпион Украины киевское Динамо сыграет с победителем пары Генк (Бельгия) - Сараево (Босния)

Донецкий Шахтер, в случае общей победы над чемпионом Армении ереванским Пюником, сразится за выход в основную сетку Лиги Чемпионов с победителем пары Вентспилс (Латвия) - Зальцбург (Австрия). В первом матче австрийцы победили 3:0.

Московскому Спартаку достался шотландский Селтик.

Матчи третьего отборочного раунда запланированы на 14/15 и 28/29 августа. Севилья при этом вне зависимости от результатов жеребьевки свой второй матч проведет во вторник 28 августа, потому что в конце той неделе андалусцам встречаться с Миланом в поединке за Суперкубок УЕФА.

Саму жеребьевку провели генеральный секретар УЕФА Дэвид Тэйлор и глава подразделения по профессиональному футболу Джорджио Маркетти. Финальный поединок нынешнего розыгрыша пройдет 21 мая в Москве.

Корреспондент