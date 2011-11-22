Милевскому продолжили дисквалификацию

Нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский не сможет помочь своей команде уже в третьем подряд матче чемпионата Украины. Таковы последствия его удаления в поединке 15-го тура первенства против симферопольской "Таврии".

Изначально считалось, что Милевский отбудет двухматчевую дисквалификацию и соответственно пропустит лишь игры "Динамо" с "Металлистом" и "Александрией", однако в соответствии с информацией, опубликованной официальным сайтом украинской Премьер-лиги, нападающий "бело-голубых" входит в число футболистов, которые из-за дисквалификации пропустят матчи ближайшего, 18-го тура.

Таким образом, в столичном дерби "Динамо" с "Оболонью", которое состоится в эту субботу на поле "пивоваров", Милевский не сыграет.

Кроме него матчи следующего тура пропускают Фининьо и Вильягра ("Металлист"), Сергей Симинин и Майкон ("Волынь"), Ринар Валеев ("Кривбасс"), Андрей Сахневич ("Александрия"), Джаба Липартия ("Заря") и Кристи Вангели ("Черноморец").

Ранее полузащитник Денис Гармаш подписал с "Динамо" новый контракт. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2014 год.

Gazeta.ua