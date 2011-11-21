Эксперт: В Украине только 5% гостиниц со «звездами»

В Украине только 5% гостиниц прошли категоризацию на присвоение «звезд» и могут дать иностранцам четкое представление ожидаемого уровня сервиса в данных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил координатор Центра потребительского контроля «ЧЕК» Игорь КАНЕВСКИЙ.

По его словам, в ходе исследования гостиничной инфраструктуры на основных маршрутах следования автотуристов — гостей Евро-2012, эксперты выявили несоответствие между реальными возможностями отечественной индустрии гостеприимства и цифрами официальной статистики, которыми оперируют чиновники при оценке готовности гостиничной инфраструктуры к приему большого количества гостей в ходе Евро-2012.

По данным центра, в Украине, кроме официально сертифицированных по требованиям безопасности 1731 гостиницы, насчитывается свыше 6 тыс. физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги по размещению. То есть фактически услуги по временному проживанию туристов предоставляют около 8 тысяч заведений в стране.

При этом из 1731 заведения классифицированы как гостиницы 849 предприятий, остальные 882 — это мотели, кемпинги и т. д. Из 849 сертифицированных гостиниц категоризацию на присвоение звезд прошли только 393 гостиницы, в том числе 9 пятизвездочных, 67 четырехзвездочных, 317 — одно-, двух- и трехзвездочных гостиниц.

Координатор центра отметил, что в городах, принимающих Евро-2012, насчитывается около 400 сертифицированных гостиниц. По его оценкам, каждый город способен принять в сертифицированные гостиницы по 10-20 тыс. туристов, тогда как на чемпионат может приехать от 600 тыс. до 1 млн. иностранцев.

И.КАНЕВСКИЙ отметил, что гостиница, которая хочет получить «звезды», должна сначала пройти обязательную сертификацию, а потом пройти процедуру категоризации.

По его словам, прохождение этих процедур забюрократизировано и занимает длительное время, сегодня их проводят органы, которые не имеют отношения к гостиничному бизнесу, а мнение потребителей и вовсе не учитывается.

Эксперт отметил, что выходом из сложившейся ситуации может быть отмена обязательной сертификации гостиниц как чрезмерно зарегулированной процедуры. Необходимо оставить только категоризацию, чтобы турист имел представление об уровне сервиса в том или ином заведении.

«Уже есть инициатива, которая предлагает отменить сертификацию и прийти сразу к категоризации гостиниц, то есть выдавать звезды всем, кто так или иначе заявил о себе как о гостинице либо месте, где будут проживать туристы», - сказал он.

Эксперты центра «ЧЕК» проводили исследование в рамках подготовки к выходу первого в Украине англо-русского путеводителя для автотуристов «UKRAINE для гостей 2012».

В ходе исследования журналисты проехали 10 тыс. км, от Чопа на западе Украины до Изварино на востоке, побывали в «городах Евро», оценили качество дорог и инфраструктуры. Благодаря их усилиям на 360 страницах справочника будут описаны все объекты на маршрутах следования иностранных автотуристов на автострадах и в городах, где будут проводиться матчи континентального первенства.