Известный футбольный арбитр совершил попытку самоубийства

Известный арбитр Бундеслиги, который должен был судить матч между «Кельном» и «Майнцом» в эту субботу, совершил попытку самоубийства. 41-летний Бабак Рафати – в критическом состоянии. Об этом сообщает Немецкая волна.

Новость ппроизвела настоящий фурор в Германии, и не только среди футбольных болельщиков: известный арбитр Бабак Рафати хотел покончить с собой. Как следствие был отменен футбольный матч Бундеслиги между командами Кельна и Майнца, который 41-летний арбитр должен был судить в субботу. Собственно, игру отменили не из-за самого факта суицида, а из-за того, что в распоряжении не было запасной группы арбитров.

Несколько информагентств сообщают о том, что Рафати нашли с «перерезанными венами». Управление полиции Ганновера первым констатировало случай суицида, сославшись на информацию своих кельнских коллег. Менеджер «Майнца 05» Кристиан Гайдель сообщил, что несчастный случай произошел в кельнской гостинице Hyatt. В этой гостинице проживала как команда судей во главе с Рафати, так и футболисты гостевой команды из Майнца.

Руководство футбольных клубов свидетельствует, что Рафати жив, однако его состояние, по данным информационного агентства SID, является «критическим». Футбольное содружество находится в состоянии шока.