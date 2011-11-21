Динамо дома разгромило Александрию

Киевское "Динамо" в матче 17-го тура украинской премьер-лиги со счётом 4:0 разгромило дома "Александрию".

Уже на четвёртой минуте матча нигерийский форвард "Динамо" Идейе удачно подключился к розыгрышу углового удара, без шансов для Панькива "расстреляв" головой ворота "Александрии".

Несмотря на тотальное игровое преимущество киевской команды, второй мяч в воротах гостей побывал лишь перед свистком на перерыв. На 45-й минуте Ярмоленко в окружении четырёх защитников пробил точно в дальний угол ворот соперников.

Разгром "Александрии" продолжился во второй тайме. На 57-й минуте Алиев вошёл в штрафную площадку, пробил, а мяч от Назаренко срикошетил в ворота "Александрии".

Окончательную точку в матче поставил Ярмоленко, который за семь минут до финального свистка вышел один на один с Панькивом и переиграл голкипера команды Владимира Шарана.

Украина. Премьер-лига

17-й тур

"Динамо" (Киев) – "Александрия" — 4:0

Голы: Идейе 4, Ярмоленко 45, 83, Назаренко 57 авт..

Gazeta.ua