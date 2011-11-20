Стартовал турнир памяти Богдана Сцибайла

В Тернополе стартовал ХХ юбилейный Международный турнир по вольной борьбе памяти тренера Богдана СЦИБАЙЛА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, в соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены с Украины, Беларуси, Латвии, России, Молдовы, Литвы и Азербайджана. В целом в Тернополь приехали почти 200 борцов.

После того, как священник благословил турнир и спортсменов на успешные выступления, участников соревнований поздравил городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, который является также и председателем Тернопольской областной федерации вольной борьбы.

«Борьба – это спорт сильных духом и телом людей. Людей, которые стремятся и умеют побеждать, но и в то же время уважают соперника. Показывайте на собственном примере, как нужно вести здоровый образ жизни, а ваши победы будут прославлять Тернополь и Украину на международной арене», – сказал С. НАДАЛ.

Турнир продлится два дня, победители получат ценные призы. Проходит он под эгидой Международной федерации борьбы (FILA).