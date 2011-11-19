Трибуны нового одесского стадиона заполнили болельщики

В субботу в Одессе состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции стадиона футбольного клуба «Черноморец».

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на прохладную погоду, трибуны были заполнены болельщиками. Одесситы оказали теплый прием солистке Одесского театра музыкальной комедии Ольге ОГАНЕЗОВОЙ и популярному шоумену Олегу ФИЛИМОНОВУ, однако в ответ на сообщение ведущего, объявившего, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ высоко оценил новую спортивную арену, трибуны взорвались свистом.

Спортивный праздник увенчал матч «Черноморца» со львовскими «Карпатами», который завершился вничью 2:2.

В 21:00 в торговом центре «Сады Победы», на площади 10-го Апреля, состоится вручение Всеукраинской народной премии за заслуги и достижения в области спорта «Золотой мангуст».

Напомним, В.ЯНУКОВИЧ, побывавший 17 ноября с рабочим визитом в Одессе, остался доволен реконструированным стадионом «Черноморец». Он высказал на встрече с журналистами признание руководству клуба «Черноморец» за возведение великолепного спортивного комплекса.

Справка УНИАН. Общее количество мест для болельщиков на реконструированном стадионе «Черноморец» – 34164, мест для прессы – 493, причем 78 процентов трибун защищены от осадков крышей стадиона. Создано мест для людей с ограниченными физическими возможностями – 98 (в том числе для лиц, их сопровождающих – 48), корпоративных лож - 60 (1602 места), мест на VIP трибуне для почетных гостей – 558, конференц-зал стадиона рассчитан на 68 представителей СМИ.

Кроме того, 186 прожекторов, смонтированных по периметру крыши арены, обеспечивают уровень освещения стадиона - 1700 люксов. Площадь каждого из 2-х светодиодных экранов-табло – 66 кв.м. На стадионе оборудованы 186 камер видеонаблюдения, 9 пунктов первой медицинской помощи болельщикам. Площадь остекления фасада здания стадиона - 13 000 кв. м.

Требуется менее одного часа, чтобы полностью заполнить трибуны стадиона, около 7 минут необходимо для эвакуации всех зрителей стадиона. После завершения реконструкции стадиона общее количество посадочных мест в ресторанах, барах и кафе стадиона составит 1020, будут функционировать также подземная парковка для 449 транспортных средств.