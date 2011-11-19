Результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:56, 19 ноября 2011
Спорт
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Шахтер добавил три очка

Завершились сегодняшние матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Волынь 1:0 (Калиниченко 89)

Шахтер - Металлург 2:0 (Адриано 64 пен., Шевчук 88)

Днепр - Кривбасс 0:2 (Лысенко 21 пен., Еслинек 30)

Черноморец - Карпаты 2:2 (Балашов 45 пен., Франса 81 - Батиста 65, Федецкий 84)

Напомним, что вчера сыграли...

Ильичевец - Арсенал 0:0

...а завтра тур завершат

13.00 Заря (12) - Металлист (35)

15.30 Ворскла (23) - Оболонь (5)

19.30 Динамо (40) - Александрия (11)

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