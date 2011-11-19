Результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:56, 19 ноября 2011Спорт
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Шахтер добавил три очка
Завершились сегодняшние матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
Таврия - Волынь 1:0 (Калиниченко 89)
Шахтер - Металлург 2:0 (Адриано 64 пен., Шевчук 88)
Днепр - Кривбасс 0:2 (Лысенко 21 пен., Еслинек 30)
Черноморец - Карпаты 2:2 (Балашов 45 пен., Франса 81 - Батиста 65, Федецкий 84)
Напомним, что вчера сыграли...
Ильичевец - Арсенал 0:0
...а завтра тур завершат
13.00 Заря (12) - Металлист (35)
15.30 Ворскла (23) - Оболонь (5)
19.30 Динамо (40) - Александрия (11)
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