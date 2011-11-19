Результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Шахтер добавил три очка

Завершились сегодняшние матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу Таврия - Волынь 1:0 (Калиниченко 89) Шахтер - Металлург 2:0 (Адриано 64 пен., Шевчук 88) Днепр - Кривбасс 0:2 (Лысенко 21 пен., Еслинек 30) Черноморец - Карпаты 2:2 (Балашов 45 пен., Франса 81 - Батиста 65, Федецкий 84) Напомним, что вчера сыграли... Ильичевец - Арсенал 0:0 ...а завтра тур завершат 13.00 Заря (12) - Металлист (35) 15.30 Ворскла (23) - Оболонь (5) 19.30 Динамо (40) - Александрия (11)

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