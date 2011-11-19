Украинские тяжелоатлеты завоевали 10 олимпийских лицензий

На Чемпионате мира-2011 по тяжелой атлетике в Париже украинские спортсмены завоевали максимальное количество олимпийских лицензий на Олимпиаду-2012 в Лондоне – 10.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

"Результат Чемпионата мира свидетельствует, что Украина может рассчитывать на награды в Олимпийском Лондоне-2012", - сказал председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН.

Женская сборная Украины заняла 4 общекомандное место, а мужская - 5 место.

Украинские спортсмены завоевали восемь наград - 3 серебряные медали и 5 бронзовых.

Две серебряные медали в сумме двоеборья и в рывке получил Артем ИВАНОВ (94 кг). Две бронзовые медали в сумме двоеборья и в толчке выиграл Алексей ТОРОХТИЙ (105 кг). Серебряную медаль в рывке завоевал Игорь ШИМЕЧКО (+105 кг).

У женщин 3 бронзовые медали в рывке, толчке и сумме двоеборья завоевала Ольга КОРОБКА (+75).

В чемпионате мира-2011 приняли участие 519 спортсменов, из них 212 женщин из 63 стран и 307 мужчин из 75 стран. Сборную команду Украины на Чемпионате мира-2011 представляли 7 спортсменок и 6 спортсменов.