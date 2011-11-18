В Донецке выбрали участок для буферной зоны

В Донецке к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу в 2012 году выбран земельный участок для размещения буферной зоны площадью 2,93 га, по улице Стратонавтів Куйбышевского района.Об этом сообщает официальный сайт подготовки Донецка к Чемпионату UEFA EURO 2012 года.

В сообщении напоминается, что по определению УЕФА, буферная зона - это специально отведена зона, предназначенная для ожидания пассажирами их приезда в аэропорт в процессе отлета с определенного принимающего города.

На сегодняшний день проектно-сметная документация буферной зоны разработана коммунальным предприятием "Управление Генплана г. Донецка" и выдана заказчику, которым является Управление капитального строительства Донецкого городского совета. В адрес Управления отправлено эскизный проект буферной зоны, анализ которого с учетом задания на проектирование показал необходимость внесения в проект некоторых корректировок, и направлено соответствующее письмо в Управление капитального строительства Донецкого городского совета, отмечается в сообщении.