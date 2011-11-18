Суркис говорит, что Динамо переедет на «Олимпийский»

"Динамо" делает все возможное, чтобы уже весной в 2012 году окончательно переехать на главную арену страны - НСК "Олимпийский".

Об этом заявил президент киевского клуба Игорь Суркис.

В последнее время усиленно циркулировали разговоры о том, что киевское "Динамо" перебирается на НСК "Олимпийский". Разъяснить ситуацию "Сегодня" попросила президента клуба Игоря Суркиса.

"У нас идет хороший переговорный процесс. Интерес руководства НСК "Олимпийский" - в том, чтобы комфортно руководить этим непростым объектом. Киевского "Динамо" - в том, чтобы играть там не на правах гостя. Думаю, мы достигнем определенного консенсуса. И не будет никаких проблем", - сказал он.

Относительно разговоров о том, что "Динамо" проведет матч 6 тура группового раунда Лиги Европы с "Маккаби" 14 декабря на "Олимпийском", я бы не опережал события.

"По моему мнению, это было бы полезно и для самого "Олимпийского" - еще раз протестировать стадион. Пусть и с меньшим количеством зрителей, и не с такой нагрузкой, которая выпала на матч Украина - Германия", - считает Суркис.

"Есть мелкие недостатки. Поэтому вот такие тестовые матчи перед Евро - при участии и сборной, и "Динамо" - по моему мнению, нужны "Олимпийскому". Но, возвращаясь к матчу с "Маккаби", есть несколько нюансов. Для начала хотелось бы, чтобы этот матч имел турнирное значение. Тогда можно привлечь больше зрителей на трибуны. Но нужно еще получить разрешение УЕФА", - прибавил он.

По словам президента, если киевляне пройдут в плей-офф Лиги Европы, с матчами весенней части этого турнира на "Олимпийском" не будет проблем.

"Ситуация определится после 1 декабря. Если мы удачно сыграем на выезде со "Сток Сити", и матч с "Маккаби" будет вызывать повышенный интерес, то мы сделаем все возможно - обратимся через Федерацию футбола в УЕФА - чтобы нам позволили провести этот матч на "Олимпийском", - отметил он.

"Что касается более глобального сотрудничества с "Олимпийским", то у нас есть с руководством стадиона понимание формирования цен и того, как использовать арену. Палки в колеса никто никому не ставит. Если перейдем на "Олимпийский", то перейдем на него полностью. Для этого идет нормальный переговорный процесс", - считает Суркис-младший.

На вопрос, можно ли ожидать, что с весны "Динамо" переедет на "Олимпийский", он ответил: "Можно не просто ожидать. Я думаю, что так оно и будет".

"Надеюсь, контракт будет долгосрочным. Кстати, никакой цены в 450 тысяч гривен за матч нам НСК "Олимпийский" не выдвигает. Напротив, у руководства "Олимпийского" чисто прагматичный подход, основанный на партнерских отношениях. Мы хотим построить их таким образом, чтобы клуб "Динамо" получал прибыль, а "Олимпийский" покрывал расходы на содержание стадиона", - говорит Суркис.

Чемпион