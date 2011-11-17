Металлист с Зарей сыграют в Донецке

Матч 17-го тура Чемпионата Украины по футболу между луганской "Зарей" и харьковским "Металлистом" пройдет в Донецке на стадионе РСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

Соответствующее решение было утверждено Дирекцией Премьер-лиги в связи с тем, что поле стадиона "Сталь" в Алчевске, где "Заря" проводит домашние матчи, не соответствует нормам ФФУ. С наступлением морозов и под двойной нагрузкой газон не выдержал и теперь напоминает скорее болото, чем футбольное поле.

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 20-го ноября. Начало матча - 13:00.

ТСН