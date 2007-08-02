Шахтер продал бразильца англичанам за 8 миллионов фунтов

Соглашение подписано сроком на четыре года

Английский клуб "Манчестер Сити" подписал контракт с бразильским полузащитником "Шахтера" Элано. Сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Английский клуб "Манчестер Сити" подписал контракт с бразильским полузащитником "Шахтера" Элано. Сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Сегодня . Соглашение подписано сроком на четыре года. Игра Элано на последнем Кубке Америки убедила главного тренера "Манчестер Сити" Свена-Горана Эрикссона купить бразильца. Полузащитник вместе с командой победил на турнире, а тренер пентакампеонов Дунга назвал Элано "символом новой Бразилии". Также "горожане" сегодня окончательно оформили переходы Ведрана Чорлуки из загребского "Динамо" и Хавьера Гарридо из "Реал Сосьедада". Это стало возможно благодаря деньгам бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Шинаватры, купившего летом английский клуб.

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