Андрей Шевченко с женой и сестрой в Киеве (фото)

Форвард итальянского "Милана" и национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Шевченко, глава фонда имени Андрея Шевченко его сестра Елена, жена Андрея Кристен Пазик во время благотворительного аукциона в Киеве во вторник, 23 мая 2006 г.

На аукцион были выставлены картины итальянского художника-инвалида Джанни Оттавиани. Полученные деньги будут переданы фондом Андрея Шевченко двум украинским детским домам.

Перед аукционом, на пресс-конференции Андрей Шевченко заявил, что уже на этой неделе озвучит решение, останется ли он в ФК "Милан" или перейдёт в английский ФК "Челси".