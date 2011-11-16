Матч Заря - Металлист под угрозой

До сих не определено место проведения матча 17-го тура Чемпионата Украины по футболу "Заря" - "Металлист". Более того, существует небольшая вероятность того, что матч вообще не состоится, сообщает Террикон.

Напомним, что свои поединки первого круга "Заря" проводила в Алчевске, однако газон на стадионе "Сталь" с наступлением морозов и под двойной нагрузкой не выдержал. Поле в Алчевске - однозначно худшее в Премьер-Лиге.

Резервным вариантом для луганчан остается донецкий РСК "Олимпийский", на котором были сыграны два поединка в весенней части прошлого чемпионата.