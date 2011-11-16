УЕФА объявил подробности жеребьевки финала Евро-2012

УЕФА объявил посев перед жеребьевкой команд, которые вышли у финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2012 года, который состоится в пятницу, 2 декабря, в киевском Национальном дворце "Украина" и начнется в 19.00.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Шестнадцать команд, которые пробились в финальную часть Чемпионата Европы, будут распределены по четырем группам - от А до D. Уже известны четыре корзины посева. В первую попали хозяева турнира - сборные Украины и Польши. Поляки автоматически попадут в группу А как команда А1, а сине-желтые - в квартет D как команда D1.

В первую корзину также попали действующие чемпионы Европы и мира испанцы, а также финалисты ЧМ-2010 голландцы. Обе сборные имеют наивысший рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА, составленной по окончании стыковых матчей Евро-2012.

Остальные 12 команд были поделены по трем другим корзинам в соответствии с той же таблицей коэффициентов.

Корзина 1: Польша, Украина, Испания, Нидерланды.

Корзина 2: Германия, Италия, Англия, Россия.

Корзина 3: Хорватия, Греция, Португалия, Швеция.

Корзина 4: Дания, Франция, Чехия, Ирландия.

Жеребьевка начнется с первой корзины, чтобы определить первые номера в группах В и С. Затем из четвертой корзины последовательно будут вытягиваться команды для каждого из квартета - от А до D. Затем эта процедура повторится для третьей и второй корзин.

Позиция каждой команды в группе (2, 3 или 4) также будет определена во время жеребьевки.

Жеребьевку проведет генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО на специальной церемонии. Вести мероприятие будет польский комментатор и спортивный обозреватель телеканала TVP Петр СОБЧИНСКИЙ, а также украинская телеведущая Ольга ФРЕЙМУТ. В программе шоу запланированы три выступления: Украинского национального ансамбля народного танца имени Павла Вирского, украинской певицы ДЖАМАЛЫ, а также международной звезды, имя которой пока держится в секрете.

Придерживаясь официального девиза турнира "Создаем историю вместе", УЕФА пригласил для участия в шоу легендарных игроков, которые принимали участие во всех предыдущих розыгрышах чемпионата Европы. Также во время церемонии будет представлен официальный мяч Евро-2012.

Жеребьевку будут транслировать в прямом эфире более 70 теле- и радиовещательных компаний, церемонию увидят в более 150 странах мира.

Как только станет известен окончательный календарь турнира, болельщики сборных, которые пробились в финальную стадию Евро-2012, смогут подать заявку на билеты на сайте UEFA