Результаты матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов
11:22, 02 августа 2007Спорт
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Чемпион Беларуси одержал уверенную победу
В среду были сыграны матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов еще в семи парах. Отметим уверенную победу чемпиона Беларуси над исландцами.
"Хафнарфьордюр" (Исландия) - БАТЭ (Беларусь) - 1:3
"Астана" (Казахстан) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3
"Бешикташ" (Турция) - "Шериф" (Молдавия) - 1:0
"Вентспилс" (Латвия) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:3
"Домжале" (Словения) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:2
"Жилина" (Словакия) - "Славия" (Чехия) - 0:0
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Левадия" (Эстония) - 1:0
Ответные игры пройдут 7 и 8 августа.
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