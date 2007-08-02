Результаты матчей второго отборочного раунда Лиги чемпионов

Чемпион Беларуси одержал уверенную победу

В среду были сыграны матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов еще в семи парах. Отметим уверенную победу чемпиона Беларуси над исландцами. "Хафнарфьордюр" (Исландия) - БАТЭ (Беларусь) - 1:3 "Астана" (Казахстан) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3 "Бешикташ" (Турция) - "Шериф" (Молдавия) - 1:0 "Вентспилс" (Латвия) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:3 "Домжале" (Словения) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:2 "Жилина" (Словакия) - "Славия" (Чехия) - 0:0 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Левадия" (Эстония) - 1:0 Ответные игры пройдут 7 и 8 августа.

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