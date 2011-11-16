Результаты стыковых матчей Евро-2012

Идет второй тур стыковых матчей между командами, занявшие вторые места в групповом раунде, за выход в финал Евро-2012.

Хорватия - Турция 0:0 (первый тур 3:0)

Черногория - Чехия 0:1 (0:2)

Ирландия - Эстония 1:1 (4:0)

Португалия - Босния и Герцеговина 6:2 (0:0)

По итогам двух встреч в финальную часть Евро-2012 прошли Хорватия, Чехия, Ирландия, Португалия.

Ранее - вместе со странами-хозяйками Украиной и Польшей и действующим чемпионом Испанией - в финал прошли победители группового раунда: Германия, Россия, Италия, Франция, Нидерланды, Греция, Англия, Дания и лучшая из команд, занявших второе место - Швеция.