Сборная Украины выгрызла победу во Львове
22:54, 15 ноября 2011Спорт
2461
На последних минутах
Завершился товарищеский матч по футболу между сборными Украины и Австрии.
Счет 2:1. Голы на счету Артема Милевского (18), Марко Девича (92) и Марко Арнаутовича (71).
Украинская сборная доигрывала матч в меньшинстве - за затеянную драку вторую желтую карточку получил Александр Кучер.
На последних минутах матча вся "Львов-Арена" поддерживала "сине-желтую" сборную исполнением национального гимна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter