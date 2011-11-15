Сборная Украины выгрызла победу во Львове

22:54, 15 ноября 2011
Спорт
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На последних минутах

Завершился товарищеский матч по футболу между сборными Украины и Австрии.

Счет 2:1. Голы на счету Артема Милевского (18), Марко Девича (92) и Марко Арнаутовича (71).

Украинская сборная доигрывала матч в меньшинстве - за затеянную драку вторую желтую карточку получил Александр Кучер.

На последних минутах матча вся "Львов-Арена" поддерживала "сине-желтую" сборную исполнением национального гимна.

 

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