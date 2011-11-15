Украинская молодежка одержала первую победу в отборе на Евро-2013
22:07, 15 ноября 2011Спорт
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По голу в каждом тайме
Молодежная сборная Украины одержала первую победу в отборочном цикле к Евро-2013.
Команда Яковенко обыграла литовцев, забив по голу в каждом тайме. Активность молодого Караваева привела к первому взятию ворот - его пас под удар реализовал Сергей Рыбалка.
А вышедший на замену Шахов спустя две минуты после своего появления на поле скромно замкнул дальнюю штангу при подаче углового.
Украина (U-21) − Литва (U-21) − 2:0
Голы: 1:0 Рыбалка 45, Шахов 75.
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