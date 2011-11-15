Украинская молодежка одержала первую победу в отборе на Евро-2013

Молодежная сборная Украины одержала первую победу в отборочном цикле к Евро-2013.

Команда Яковенко обыграла литовцев, забив по голу в каждом тайме. Активность молодого Караваева привела к первому взятию ворот - его пас под удар реализовал Сергей Рыбалка.

А вышедший на замену Шахов спустя две минуты после своего появления на поле скромно замкнул дальнюю штангу при подаче углового.

Украина (U-21) − Литва (U-21) − 2:0

Голы: 1:0 Рыбалка 45, Шахов 75.

Gazeta.ua