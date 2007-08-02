Марадона хочет возглавить сборную Аргентины

Один из лучших игроков в истории мирового футбола Диего Марадона в интервью телеканалу TyC заявил о том, что он готов возглавить национальную сборную Аргентины. Марадона подчеркнул, что он выбрал правильный момент для того, чтобы стать главным тренером команды, но при этом заметил, что место тренера пока не свободно.

"Я действительно хочу возглавить сборную, - цитирует Марадону Setanta Sports. – После окончания ЧМ-2006 я был близок к тому, чтобы занять пост главного тренера, но этого не произошло. Теперь же я не хочу упустить такую возможность. Но у сборной есть главный тренер – Альфио Басиле. Приходить на "живое" место я тоже не хочу. Я знаю, что мы должны возродить ту игру, которая приносила славу аргентинскому футболу, игру, которую невозможно купить ни за какие деньги".

Основным препятствием к назначению Марадоны главным тренером команды является позиция главы Федерации футбола Аргентины Хулио Грондоны, который находится с чемпионом мира 1986 года в неприязненных отношениях, а недавно прилюдно назвал его наркоманом. Нынешний тренер "альбиселесты" Альфио Басилее подвергся на родине жесткой критике после Кубка Америки-2007, в финале которого Аргентина проиграла Бразилии со счетом 0:3.

Лента.ру