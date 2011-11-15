Сборные Украины и Австрии сегодня испытают стадион во Львове

Национальная сборная Украины сегодня сыграет товарищеский матч против команды Австрии. Поединок состоится на новом стадионе "Арена Львов". Начало игры - в 21.00, трансляция - на телеканале "Интер".

По версии авторитетной букмекерской конторы William Hill, сборная Украины является безоговорочным фаворитом в товарищеском матче против команды Австрии. На победу хозяев поля ставки принимаются как 1,61 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события).

Победа австрийцев оценивается коэффициентом 6,50. Ничейный результат - 3,40 к 1, пишет Пульс Киева.