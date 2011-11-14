В Польше появился город, где можно будет отдохнуть от Евро-2012

Известный польский курортный город Закопане объявил себя городом без Евро-2012 и футбола. Об этом сообщает информационный центр «Украина-2012».

В ходе предстоящего чемпионата город Закопане, расположенный на юге страны, планирует подготовить для туристов и жителей городов, где пройдут матчи турнира, альтернативную программу, которая совершенно не будет касаться чемпионата и футбольной темы.

«Мы намерены предложить туристам во время футбольного турнира зону спокойствия, где будут проходить интересные культурные события», — рассказал директор Бюро промоции города Анджей Кавецкий.

С этой целью власти города решили вопросы по организации рекламной кампании в городах, где будет проходить Евро-2012. «Болельщики — это шумная группа туристов, а многие люди будут хотеть покоя. Мы можем это им организовать», — отметил А.Кавецкий.