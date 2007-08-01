Челси победил благодаря Дрогба

Лондонский "Челси" обыграл в гостях в товарищеском матче датский "Брондбю" – 2:0. Оба гола на счету Дидье Дрогба, который таким образом забил уже три мяча за время предсезонных матчей. Украинец Андрей Шевченко весь матч просидел на скамейке запасных.

"Брондбю" - "Челси": 0:2

Голы: Дрогба 61, 84.

"Челси": Кудичини (Чех, 46), Джонсон, Бен-Хаим, Карвалью, Э.Коул (Хатчинсон, 64), Микель (Писарро, 29), Сидуэлл (Грант, 78), Лемпард, Райт-Филлипс, Дрогба, Малуда (Д.Коул, 46).

"Брондбю" Андерсен (Торнес 67), Рандрап, Ховард, Нильсен (к) (Уильямс 78), М.Расмуссен (Риттер 45), Миккельсен (Йоргенсен 45), Спелманн (Гисласон 45), Дагаард (Лантц 45), Мадсен (Лорентсен 45), Эрикссон (Ретов 45), МД Расмуссен (Катонго 64).