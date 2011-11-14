«Арену Львов» освятили перед матчем Украина-Австрия

Нововыстроенный стадион "Арена Львов", на котором будут проходить матчи финальной части Евро-2012, освятили в канун матча Украина-Австрия.

13 ноября владыка Венедикт, настоятель Собора св. Юра, и святые отцы – представители всех шести конфессий Львова освятили арену и пожелали Божьего благословения каждому, кто будет находиться на стадионе.

"Господь, который создал Вселенную и дает жизнь каждому человеку, сотворив через людей это чудо. Сотворив это место, чтобы люди не только соревновались в спорте, одерживая победы, но чтобы люди, приходя на этот стадион, видя его величие и красоту, видели и то, какой Господь великий и всесильный. Желаю, чтобы красота, величие, могущество этого стадиона заставляли нас думать, каким великим есть Господь", - сказал владыка Венедикт.

Добавим, что спарринг между сборными Украины и Австрии состоится во вторник, 15 ноября.

ТСН