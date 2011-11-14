Сборная Италии по футболу тренируется на конфискованном у мафии стадионе

Сборная Италии по футболу 13 ноября провела тренировку на поле, которое было конфисковано у мафии. Как сообщает Associated Press, таким образом команда выразила поддержку общенациональной кампании против организованной преступности.



Тренировка, которую посетили около тысячи болельщиков, прошла на футбольном поле в небольшом городке Риццикони (Rizziconi) в Калабрии. Идея этой акции принадлежала ассоциации Libera, которая координирует борьбу против оргпреступности в Италии.



По данным газеты La Stampa, до 2000 года поле в Риццикони принадлежало калабрийскому преступному синдикату "Ндрангета", но затем его конфисковали в пользу местного муниципалитета. Однако мафиози несколько лет запугивали местную молодежь, угрожая расправой, если те рискнут сыграть на конфискованном поле. Как отмечает издание, в итоге поле стало своеобразным символом противостояния местных жителей и бандитов. В 2007 году при поддержке правительства здесь был сыгран один матч, но с тех пор никаких игр на поле в Риццикони не проводилось.



Группировка "Ндрангета" считается одной из самых могущественных преступных организаций в мире. Исследовательский институт Eurispes оценивает её доходы за 2007 год в 47 млрд евро.

Итальянские власти считают, что она опаснее даже знаменитой сицилийской "Коза Ностры".