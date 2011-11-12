Блохина наградили перед матчем с Германией (фото)

Наставник национальной сборной Украины Олег Блохин, капитан и нападающий Андрей Шевченко, вице-капитан и полузащитник Анатолий Тимощук получили награды перед началом товарищеского матча против Германии. Это произошло в пятницу, 11 ноября, на НСК "Олимпийский".

Все трое сыграли более ста матчей за национальную команду. Поединок с немцами стал 112 в международной карьере Тимощука. Шевченко пока уступает - 104 матча. В случае с Блохиным речь идет о сборной СССР — 112 поединков. Медали и поздравления от УЕФА рекордсменам вручил вице-президент Федерации футбола Украины Александр Бандурко.

Первым награду получил Блохин, затем Тимощук и Шевченко. Футболисты несколько минут позировали для фотографов. Шева обнял Анатолия за плечо. После фотосессии игроки вернулись в строй для исполнения национальных гимнов.

Кстати, немецкие футболисты не знали о награждении и заблаговременно приготовились петь. Дети, которые их сопровождали, вышли на поле в специальных футболках с надписями на украинском языке "З радістю чекаємо Євро!".

Присоединиться к Шевченко и Тимощуку вскоре может голкипер Александр Шовковский. В его активе 91 игра за сборную Украины.

Мировым рекордсменом является экс-вратарь сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Деайя. Он сыграл 178 поединков за сборную.

Напомним, матч Украина - Германия, который стал дебютным для обновленного "​​Олимпийского"​​, завершился вничью - 3:3.

Gazeta.uа