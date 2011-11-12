Перед игрой Украина - Германия на Олимпийском была ужасная давка

Болельщики, которые собрались посмотреть матч между сборными Украины и Германии непосредственно на НСК "Олимпийский", столкнулись с огромными трудностями при входе на арену.

Как сообщает ТСН, из-за нерабочего состояния турникетов при входе в секторы B и С (со стороны Дворца Спорта) возникла давка. Огромная толпа, в которой были дети и женщины, ринулась на центральный вход и около 20 минут люди штурмовали турникеты, чтобы попасть на территорию "Олимпийского".

В итоге, представители правоохранительных органов таки открыли одни из ворот возле центрального входа, чтобы зрители как можно скорее попали на территорию НСК, в результате чего возникла огромная давка, которая могла привести к фатальным последствиям.

Многие болельщики попали на стадион через 15-20 минут после начала матча.

Отметим, что организаторы ранее заявляли, что пропускная система на "Олимпийском" без проблем справится с 70-тысячной толпой зрителей. На деле вышло иначе.

Первый экзамен "Олимпийский" - а конкретно пропускная система стадиона - сдал на "единицу".