Результаты стыковых матчей Евро-2012

Завершился первый тур стыковых матчей между командами, занявшие вторые места в групповом раунде, за выход в финал Евро-2012.

Турция - Хорватия 0:3

Эстония - Ирландия 0:4

Чехия - Черногория 2:0

Босния и Герцеговина - Португалия 0:0



Ответные матчи - 15 ноября.



В финальную часть вместе со странами-хозяйками Украиной и Польшей уже попали действующий чемпион Испания, а также победители группового раунда: Германия, Россия, Италия, Франция, Нидерланды, Греция, Англия, Дания и лучшая из команд, занявших второе место - Швеция.