Результаты стыковых матчей Евро-2012

08:24, 12 ноября 2011
Спорт
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Ответные игры - во вторник

Завершился первый тур стыковых матчей между командами, занявшие вторые места в групповом раунде, за выход в финал Евро-2012.

Турция - Хорватия 0:3
Эстония - Ирландия 0:4
Чехия - Черногория 2:0
Босния и Герцеговина - Португалия 0:0

Ответные матчи - 15 ноября.

В финальную часть вместе со странами-хозяйками Украиной и Польшей уже попали действующий чемпион Испания, а также победители группового раунда: Германия, Россия, Италия, Франция, Нидерланды, Греция, Англия, Дания и лучшая из команд, занявших второе место - Швеция.

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