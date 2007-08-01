Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня - еще 7 игр

Во вторник были сыграны первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в 7 парах: "Рейнджерс" (Шотландия) – "Зета" (Черногория) – 2:0 "Копенгаген" (Дания) – "Бейтар" (Израиль) – 1:0 "Тампере Юнайтед" (Финляндия) – "Левски" (Болгария) – 1:0 "Пюник" (Армения) – "Шахтер" (Украина) – 0:2 "Дебрецен" (Венгрия) – "Эльфсборг" (Швеция) – 0:1 "Заглембе" (Польша) – "Стяуа" (Румыния) – 0:1 "Генк" (Бельгия) – "Сараево" (Босния) – 1:2 Сегодня будут сыграны еще 7 матчей.

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