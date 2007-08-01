Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
11:14, 01 августа 2007Спорт
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Сегодня - еще 7 игр
Во вторник были сыграны первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в 7 парах:
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Зета" (Черногория) – 2:0
"Копенгаген" (Дания) – "Бейтар" (Израиль) – 1:0
"Тампере Юнайтед" (Финляндия) – "Левски" (Болгария) – 1:0
"Пюник" (Армения) – "Шахтер" (Украина) – 0:2
"Дебрецен" (Венгрия) – "Эльфсборг" (Швеция) – 0:1
"Заглембе" (Польша) – "Стяуа" (Румыния) – 0:1
"Генк" (Бельгия) – "Сараево" (Босния) – 1:2
Сегодня будут сыграны еще 7 матчей.
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