Футбольный матч доставит хлопот киевским водителям

Сегодня в Киеве в связи с проведением товарищеской встречи между сборными командами Украины и Германии по футболу на НСК «Олимпийский» будет ограничено движение автомобилей на прилегающих к стадиону улицах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 17.00 по 00.30 субботы, 12 ноября, будет перекрыто движение транспорта по: ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского); ул. Рогнединскоий (от ул. Шота Руставели до ул. Эспланадной); ул. Жилянской (от ул. Красноармейской до ул. Шота Руставели); ул. Физкультуры (от ул. Красноармейской до заезда на НСК «Олимпийский»); ул. Красноармейской (от ул. Димитрова до ул. Жилянской).

При необходимости, движение автотранспорта будет также ограничено на ул. Димитрова (от ул. Красноармейской до ул. А.Барбюса) и пер. Лабораторном (от ул. А.Барбюса до пер. Госпитального).

Сегодня же коммунальные службы будут парковать автобусы футбольных фанов вдоль бул. Леси Украинки от ул. Госпитальной до пер. Щорса (с обеих сторон в правой полосе движения).

С целью свободного прохода болельщиков к НСК «Олимпийский» с 17.00 будет запрещено паркование транспорта на тротуарах ул. Красноармейской от пл. Л.Толстого до ул. Жилянской.

Работа общественного транспорта будет продлена на 1 час. Станции метро «Дворец спорта» и «Олимпийская» после завершения матча будут закрыты для входа пассажиров.