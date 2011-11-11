Депутаты включили в бюджет свои футбольные трусы

Депутаты Херсонского городского совета планируют приобрести себе спортивную форму за счет городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте решения городского совета, который будет вынесен на рассмотрение депутатов на сессии 25 ноября.

Документ размещен на официальном сайте мэрии Херсона.

В частности, для приобретения футбольной и волейбольной формы для депутатов в документе предусматривается 115 тыс. грн., что составляет 45% от общей суммы, планируемой для обеспечения депутатской деятельности Херсонского горсовета в 2012 году.

В то же время на приобретение законодательной литературы депутаты планируют выделить всего 2 тыс. грн., сувенирной продукции – 8 тыс. грн., а 9,5 тыс. грн. будет истрачено на приобретение цветов по разным торжественным случаям.

Кроме того, 77 тыс. грн. херсонские депутаты рассчитывают потратить на различные командировки.

Есть в проекте решения и такой пункт, как приобретение мебели «для руководителя» за 6,5 тыс. грн. Кто именно этот руководитель, в документе не указывается.

Как сообщалось, что в Херсонском городском совете насчитывается 76 депутатов.