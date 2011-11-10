Поляки возмущены новой формой сборной на Евро-2012 (фото)

Большинство польских граждан возмущено отсутствием на презентованной на этой неделе новой форме национальной сборной Польши по футболу, в которой команда также будет выступать на Евро-2012, традиционного государственного герба - "Орла".

Как передает корреспондент УНИАН, поляки публично и на интернет-форумах остро критикуют за это решение Федерацию футбола Польши (PZPN), которая утверждала вид новой формы вместе со спонсором - фирмой Nike.

"Отсутствие герба на футболках - это саботаж и профанация. Не знаю, как можно было заменить орла логотипом института, который больше всего ненавидят в Польше", - сказал в эфире TVN24 легенда польского футбола и нынешний депутат Сейма Ян ТОМАШЕВСКИЙ.

Он заявил, что его возмущение по поводу того, что новый символ Федерации футбола заменил польский государственный герб, разделяют все представители польского парламента.

"Все молодые спортсмены хотят выступать с гербом. Это был символ мысли о том, что когда одевается футболка, то игрок выкладывается больше", - добавил он.

Присутствовавший на программе секретарь PZPN Здислав КРЕНЦИНА объяснил это решение необходимостью зарабатывать средства на содержание Федерации, назвав продажу мест на логотипы "единственным источником" доходов.

"Мы должны себя прокормить. А болельщик, постороннее лицо, не может решать, что для нас хорошо, а что плохо", - сказал он.

Пресс-секретарь PZPN Агнешка ОЛЕЙКОВСКА отказалась уточнить корреспонденту УНИАН, сколько Федерация заработает за размещение логотипа фирмы Nike, который будет на форме национальной сборной, по меньшей мере, ближайшие 2 года, объяснив это коммерческой тайной.

Она также отметила, что государственный герб на форме национальных сборных имеют лишь 6 команд из 52, которые на сегодняшний день принимают участие в международных футбольных турнирах, отметив, что в логотипе федерации есть орел.

"Мы решили, что самые главные элементы - это национальные цвета, орел и мяч, но все они должны быть включены в логотип PZPN, и так было запроектировано", - сказала она, добавив, что большинство болельщиков положительно оценило новый логотип Федерации.

Ряд обозревателей в польских СМИ заявили, что болельщики могут отказаться от покупки новых футболок из-за отсутствия на них государственного герба, что приведет к большим финансовым потерям PZPN, чем заработок за логотип на новой форме.

Кроме логотипов польской Федерации футбола и фирмы Nike, на форме в красно-белых тонах есть также логотип Euro-2012, который в следующем году пройдет в Польше и в Украине.