Форварда сборной Украины избрали «Джентльменом года» в России
12:42, 10 ноября 2011Спорт
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Воронин удивлен
Впервые в истории, самый элегантный приз российского футбола, который вот уже 18 й год совместно вручают «Советский спорт» и «Комсомольская правда», достался легионеру — форварду московского Динамо и сборной Украины Андрею Воронину.
«Я вообще сильно удивился, что меня выбрали джентльменом. Я же жесткий парень! Если надо идти в стыки — иду. Если „напихать“ кому-то — и это могу сделать. Объясните, как я победил?», — сказал А.Воронин.
Как отмечает издание «Советский спорт», для победы в номинации не обязательно приезжать на все матчи в цилиндре. Достаточно вызывать уважение у партнеров и соперников — как на поле, так и вне его.
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