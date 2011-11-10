Форварда сборной Украины избрали «Джентльменом года» в России

Впервые в истории, самый элегантный приз российского футбола, который вот уже 18 й год совместно вручают «Советский спорт» и «Комсомольская правда», достался легионеру — форварду московского Динамо и сборной Украины Андрею Воронину.

«Я вообще сильно удивился, что меня выбрали джентльменом. Я же жесткий парень! Если надо идти в стыки — иду. Если „напихать“ кому-то — и это могу сделать. Объясните, как я победил?», — сказал А.Воронин.

Как отмечает издание «Советский спорт», для победы в номинации не обязательно приезжать на все матчи в цилиндре. Достаточно вызывать уважение у партнеров и соперников — как на поле, так и вне его.

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