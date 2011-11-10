Буряк: матч с Германией покажет, способны ли наши жертвовать собой

Бывший наставник "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк считает, что матч со сборной Германии покажет, способны ли наши футболисты жертвовать собой.

"Нет ли у меня опасения относительно исхода встречи с Германией? Нисколько. Хочу пойти на стадион и увидеть интересную игру с хорошей самоотдачей наших ребят. А проблемы с составом есть не только у сборной Украины, но и у немцев.

Это будет хорошая проверка сил. Думаю, тренерский штаб досконально изучит подопечных Лева, укажет ребятам на слабые места, и настроит футболистов серьезным образом. На Евро-2012 проходных соперников не будет, придется на каждый поединок выходить, как на последний бой.

А в пятницу посмотрим, способны ли наши ребята жертвовать собой, и делать все, чтобы добиться положительного результата. Что же касается проблем с составом в дебютном матче на НСК "Олимпийский", то все это должно только сплотить команду", - заявил Буряк.

ТСН