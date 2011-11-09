Шева рассказал, чем сборная Украины возьмет немцев

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко заверил, что команда Олега Блохина будет брать сборную Германии коллективной игрой и забитыми мячами.

об игре

"Германия - это хорошо. Чем выше уровень соперника, тем интереснее посмотреть себя на его фоне. Плохо только, что много травмированных игроков, причем ведущих исполнителей сборной: Тарас Михалик, Дмитрий Чигринский, Андрей Воронин... Но, независимо от этого, матч наверное будет очень интересным. Новый стадион, к тому же."

о сильных сторонах соперника

"Эта команда очень быстро переходит из обороны в атаку и наоборот, очень мобильный и хорошо организованный коллектив. Поэтому нам будет очень сложно, главное задание - сыграть очень внимательно. Немцев нельзя "отпускать" ни на секунду, и ни в коем случае не ошибаться, потому что такая быстрая и очень квалифицированная команда ошибок не простит. Это одна из самых сильных команд в Европе. К тому же в ее составе сейчас очень много молодых игроков высокого класса, которые уже играют в ведущих клубах Европы."

о ключе к успеху

"Будем брать коллективной игрой. И забитыми мячами."

ТСН